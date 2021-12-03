Москва требует гарантий о нерасширении НАТО на восток – Ушаков
Москва, 3 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Необходимо документально оформить обязательства НАТО о нерасширении на восток, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
«Сейчас с учётом напряжённой ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может».
О том, каким именно образом следует оформить эти обязательства — вопрос второстепенный, добавил помощник президента. Важно, чтобы это было сделано в скором времени, тем более что устные заверения давались в своё время Западом и СССР.