Москва, 3 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Необходимо документально оформить обязательства НАТО о нерасширении на восток, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ушаков «Сейчас с учётом напряжённой ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может».

О том, каким именно образом следует оформить эти обязательства — вопрос второстепенный, добавил помощник президента. Важно, чтобы это было сделано в скором времени, тем более что устные заверения давались в своё время Западом и СССР.