Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Российские избиркомы получат в своё распоряжение около 10 тыс. новых электронных урн. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова

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«Благодаря Вам, Вашей поддержке мы в следующем году практически в два раза увеличим количество комплексов обработки избирательных бюллетеней — это КОИБы наши, так называемые электронные урны», — заявила Памфилова.

По её словам, в 2021 году было использовано свыше 13 тыс. электронных урн, и теперь заказывают ещё почти 10 тыс. новых экземпляров.

«Спасибо Вам за эту поддержку. Поскольку они пользуются большим доверием и спросом в регионах, это существенный шаг вперёд по усовершенствованию традиционных форм голосования, от которых мы никогда не уйдём, хоть и будем электронные применять», — указала она.