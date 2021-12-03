Москва, 3 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,15%, до 73,52 рубля. Евро снижается на те же 0,15%, отступая до 83,17 рубля за Евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Несмотря на общую неопределенность на финансовых рынках, рубль сегодня, после некоторой паузы в первой половине дня продолжил постепенное восстановление.

Поддержку курсу национальной валюты оказало, в частности, снижение геополитических рисков. В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном американская сторона подтвердила подготовку к саммиту президентов России и США.

Тем не менее, тема напряженности на российско-украинской границе и угроз новых санкций продолжает муссироваться в выступлениях западных политиков. Также котировки рубля поддерживает возобновившийся рост сырьевых цен.

Однако 2 декабря в выступлении представителя ФРС снова зазвучала тема опасений, связанных с разгоном инфляции в Соединенных Штатах, что говорит о высокой вероятности скорого сокращения программы выкупа облигаций и повышения учетной ставки.

Некоторую ясность в этот вопрос могут внести выходящие сегодня данные по американскому рынку труда.

В случае, если они покажут хорошие темпы восстановления экономики, это будет ещё одним аргументом в пользу ужесточения монетарной политики и станет сигналом для оттока инвесторов из валют развивающихся рынков», — считает эксперт.

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