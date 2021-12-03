Казань, 3 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие выходные ожидается ухудшение погодных условий. 4 и 5 декабря в республике прогнозируют сильный ветер, метель, дождь, туман и сильную гололедицу. Прогноз составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

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В субботу, 4 декабря в Татарии ожидается сильный ветер порывами до 22 м/с, метель с существенным ухудшением видимости, гололед, туман. Ночью пройдет мокрый снег, температура воздуха составит —3.+2˚. Днем вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до +4 градусов.

Ночью и утром 5 декабря осадки в виде мокрого снега сохранятся, в отдельных районах ожидается метель. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый сильный до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток составит —1…—6 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В начале следующей недели с распространением антициклона существенных осадков не ожидается. Температур воздуха прогнозируется в пределах —4…—9°, местами до 13 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 4 декабря на фоне оттепели ожидаются дожди и мокрый снег, но затем ожидаемое понижение температуры может привести к гололедице на дорогах. 5 декабря вероятность осадков уменьшится и похолодает до −3…−5 градусов, 6 декабря ветер стихнет, но подморозит сразу до −10…−12 градусов.

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