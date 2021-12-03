Скопье, , 15:50 — REGNUM В церемонии встречи в аэропорту Скопье останков 45 албанцев из Северной Македонии 3 декабря приняли участие президент Косово Вьоса Османи, спикер парламента Албании Линдита Никола, министр внутренних дел Албании Бледи Чучи и министр экономики Косово Розета Хайдари.

Вьоса Османи Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, опознание останков по ДНК заняло девять дней. Ожидается, что захоронение останков произойдет в день передачи родственникам — 3 декабря.

Напомним, расследование крупного ДТП в Болгарии, 23 ноября и унесшего жизни 45 туристов, ведется совместно болгарской и македонской стороной. Причиной высокой смертности ДТП стало возгорание автобуса, однако его причины до сих пор не установлены.

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