Волгодонск, Ростовская область, 3 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Ростовской области подал в отставку глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте мэрии 2 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

«Данное решение продиктовано состоянием здоровья. Виктор Мельников отметил, что в силу данных обстоятельств не может впредь выполнять обязанности главы администрации с полной отдачей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что сити-менеджер Волгодонска был задержан в ноябре 2020 года. Мельников был арестован, затем освобождён из-под стражи под залог. В мае 2021 года стало известно, что материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий, фигурантом которого является чиновник, переданы в суд.