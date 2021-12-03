Москва, 3 декабря 2021, 15:13 — REGNUM Смысл сделки холдинга USM и группы «СОГАЗ» — в приобретении пакета в крупнейшей российской медийной площадке, охватывающей все население страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)
VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)
Https://vk.com/fest
«МФ Технологиям» принадлежало 57% голосов собрания, что составляет лишь 4,8% акций. Исходя из 45% участия, означает, что меняют владельца лишь 2,2% акций.
«СОГАЗ» покупает один из крупнейших и перспективных медийных российских активов, и, вероятно, недорого.
VK (ранее Mail.ru Group) наличие такого акционера поможет превратиться в более зрелую компанию, которая прислушивается и к фондовому рынку.
Рынок будет меньше бояться непредсказуемых действий акционера, который, владея лишь 4,8% акций, фактически полностью контролировал акционерное общество.
Вероятно, теперь компания будет больше внимания уделять мнению фондового рынка и всех владельцев акций, а не только ключевого акционера», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет акций VK (ранее Mail.ru Group), принадлежавший холдингу USM, продан группе «СОГАЗ».

Читайте также: Холдинг Усманова продал пакет акций VK группе «СОГАЗ»