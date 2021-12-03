Киев, 3 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Применение украинской стороной турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Донбассе было осуществлено только один раз и не нарушило минские договоренности. С таким утверждением 3 декабря выступил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

President.gov.ua Алексей Резников

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«Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил (силовой операции ВСУ в Донбассе — ред.)», — сказал он.

При этом Резников признал факт применения украинской стороной в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar.

«Вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке», — сказал глава украинского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников не ответил прямо на вопрос о том, применялись ли украинской стороной в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.