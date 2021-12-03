Улан-Батор, 3 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Монголии нарастают проблемы в энергетике. «Если несколько лет назад мы имели растущий дефицит полупиковой и пиковой мощности, сейчас к этому прибавилась нехватка базовой мощности», — эксперт по энергетике Гэндэнсурэнгийн Ёндонгомбо рассказал корреспонденту ИА REGNUM о ситуации в Монголии и о планах строительства ГЭС в стране.

Река. Монголия

ИА REGNUM: В последнее время во многих странах мира возникают проблемы с дефицитом электроэнергии. В частности, с этим столкнулись Китай, США, Великобритания, страны Туркестана, Украина… Какова сейчас ситуация в Монголии?

Желание очень быстро избавиться от традиционных источников энергии — вот главная причина того, что происходит в мировой энергетике, в частности в США и Китае. Что касается Монголии — ситуация в целом нормальная. Но это не значит, что проблем нет. Если несколько лет назад мы имели растущий дефицит полупиковой и пиковой мощности, сейчас к этому прибавилась нехватка базовой мощности.

ИА REGNUM: В СМИ появляются новости, о том, что Монголия откажется от строительства ГЭС из-за требований России. Так ли это?

Монголии необходимо решить проблему роста пиковой мощности, поэтому мы не можем отказаться от планов строительства ГЭС. Тем более из-за COVID-19 на год задержана работа по изучению влияния ГЭС на биологическое разнообразие озера Байкал. Как заявляет наш министр энергетики, она закончится в 2022 году. Хотя заключение данной работы может быть противоположным тому, что хотелось бы увидеть, итоговый отчет в любом случае должен быть представлен в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы должны быть готовы к любому повороту событий.

ИА REGNUM Как вы думаете, смогут ли Монголия и Россия найти компромисс в вопросе о ГЭС?

При положительной оценке влияния найти компромисс можно. Тем более в России немало организаций, желающих участвовать в строительстве ГЭС. Но все-таки Монголия должна быть готова к принятию альтернативных вариантов решений проблемы дефицита пиковых мощностей. Такие варианты уже есть. Что касается базовой мощности, то полностью поддерживаю участие России в расширении ТЭЦ-3.

ИА REGNUM: Как повлияло решение правительства об обнулении тарифов на электроэнергию на нагрузку сети?

Речь не об обнулении тарифов, а об обнулении оплаты потребленной электроэнергии. С первого же дня в Монголии наблюдалось резкое увеличение нагрузки, рост продолжается до сих пор, что стало хорошей проверкой нашей работы на прочность. Наши ребята выстояли, хотя было нелегко.