Минск, 3 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Белоруссия не оставит без ответа новые санкции, которые Евросоюз и США ввели против Минска. Об этом 3 декабря заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Мы подготовили и в ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», — цитирует агентство БелТА Головченко.

Напомним, ранее 3 декабря в ходе совещания президент республики Александр Лукашенко заявил, что экономика страны подвергается «беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне», сохраняется «агрессивная риторика», поэтому следует провести тщательный анализ принимаемых Минском мер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В список включены 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов персональных санкционных списков ЕС по Белоруссии возросло до 183 физических лиц и 26 организаций.