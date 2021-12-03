Саранск, 3 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 3 декабря выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 155 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 118 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 121 человек, всего с начала пандемии выздоровели 30 629 жителей Мордовии. 905 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пять жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5584 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1207 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4128 жителей республики.