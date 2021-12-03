Абакан, 3 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Хакасии ожидается непогода — снегопад и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

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По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 3 декабря и ночью 4 декабря местами ожидаются сильные осадки — мокрый снег с дождём.

В горах ожидается очень сильный снег. Местами возможно сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах сильная гололедица.

Также прогнозируется сильный западный ветер 15−20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с, в горах (метеостанция Ненастная) — 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, часть дорог закрыли 3 декабря в Алтайском крае из-за метели.

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