Москва, 3 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Уход и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства серьезно ударил по всей Европе. Об этом 3 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

По его словам, Меркель представляла из себя опытного и уважаемого политика. Особо Рар отметил роль бывшего канцлера в контактах с Россией. Из всех политиков Евросоюза только она могла позвонить президенту России Владимиру Путину и совместными усилиями урегулировать тот или иной вопрос.

«Что касается политической обстановки — да, Меркель ушла. Германия овдовела, и Европа овдовела. И это очень опасный момент. Меркель была человеком, который всегда могла позвонить Путину. Я не знаю о чем они говорили, но говорили они долго, обстоятельно и какие-то решения принимались. среди европейских политиков сейчас нет таких, которые могут также позвонить Путину», — сказал Рар.