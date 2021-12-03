Йошкар-Ола, 3 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 3 декабря выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 665 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 21 876 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 107 человек. 790 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались девять жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3999 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 453 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 751 человек, из них у 734 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 51 пациент, при этом госпитализированы 45 жителей Марий Эл.