Саранск, 3 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

За сутки скончались три женщины в возрасте от 51 до 80 лет и мужчина в возрасте 50 лет. Течение заболевания у всех умерших осложнялось двусторонней субтотальной пневмонией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 905 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в регионе выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 155 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 118 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5584 человека.