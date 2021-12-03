Тверь, 3 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Новое современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний получили в 2021 году семь медицинских учреждений Тверской области. Оборудование было поставлено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», и большая его часть уже введена в эксплуатацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 3 декабря. Ранее задачу по оснащению больниц современным оборудованием и созданию условий для развития высокотехнологичной медицины, доступной жителям региона, поставил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверские больницы получили новое оборудование по нацпроекту

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для пяти первичных сосудистых центров региона приобретены ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса с возможностью исследования брахиоцифальных сосудов, выполнения траскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии. Для областной клинической больницы и городской больницы №6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса, которые позволяют проводить аналогичные исследования и углубленную диагностику.

К вводу в эксплуатацию в областной клинической больнице готовят новый ангиограф, который позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.

Также за счёт сэкономленных благодаря конкурсным процедурам средств в городскую больницу №7 Твери, Бежецкую, Вышневолоцкую, Ржевскую и Нелидовскую центральные районные больницы для первичных сосудистых отделений будут закуплены функциональные кровати.

В 2022 году в рамках нацпроекта запланированы новые поставки медицинского оборудования для сосудистых центров: планируется приобрести ангиограф, операционный микроскоп и функциональные кровати для Ржевской ЦРБ, на базе которой создают второй региональный сосудистый центр. Ввод ангиографа в больнице ускорит оказание медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами.