Салехард, 3 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 130 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 554 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 3 декабря подтвердили 58 836 случаев заражения коронавирусом, вылечился 52 971 человек.