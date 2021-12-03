Ульяновск, 3 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают умирать ковидные больные. Это следует из обновлённых сведений федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 3 декабря, с начала пандемии в регионе скончались 3427 пациентов с коронавирусом. Из них за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 человек.

Напомним, что ранее двое суток подряд в Ульяновской области умирали по 15 ковидных больных. В ноябре смертельные исходы регистрировали каждый день.

Отметим, что ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава Ульяновской области Валерия Абрамова в числе основных симптомов постковидного синдрома назвала астению, нарушение памяти, концентрации внимания и интеллектуальной выносливости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано более 1,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус, по итогам которых COVID-19 подтверждён у 112 380 жителей, из них выздоровели более 93% пациентов.