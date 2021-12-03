Симферополь, 3 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Размеры материальной помощи для руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Крым будут снижены с 1 января 2022 года решением главы Крыма Сергея Аксёнова. Соответствующий указ, подписанный 3 декабря, опубликован на портале правительства республики.

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«В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада»; абзац второй изложить в следующей редакции: «руководителям государственных органов на основании распоряжения Главы Республики Крым», — говорится в тексте документа.

Добавим, что, по данным Крымстата, в сентябре 2021 года средняя номинальная зарплата в регионе составила 38 826 рублей.