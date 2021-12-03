Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 12 омичей
Омск, 3 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 3 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Стопкоронавирус.рф
В реанимации
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»
За весь период пандемии в Омской области скончались 2863 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в регионе выявлено 116 307 носителей коронавируса, выздоровели 92 490 человек.