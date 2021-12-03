Ульяновск, 3 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки число вылечившихся от ковида превышает количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 3 декабря, в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено ещё у 390 жителей. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом достигло с начала пандемии 112 380.

Доля вылечившихся в настоящее время составляет почти 93,2%. Всего выздоровели 104 725 пациентов, в том числе за последние сутки — 615.

Напомним, что переболевшие ковидом могут пройти углубленную диспансеризацию с целью выявления возможных негативных последствий для здоровья и при необходимости направления на лечение. Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и врач назначит необходимые исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Законодательное собрание Ульяновской области планирует рассмотреть федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.