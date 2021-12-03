Архангельск, 3 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 368 носителей коронавируса, 114 из них — в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших: 44 северодвинца, 27 жителей Коряжмы, 26 новодвинцев, 19 жителей Красноборского района, 17 — Вельского. Случаи заболевания выявлены также в Холмогорском, Няндомском, Каргопольском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявил», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 32 930 носителей коронавируса.