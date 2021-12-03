Омск, 3 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 580 случаев заражения коронавирусом, в том числе 474 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 116 307 человек. Выздоровели 92 490 человек, в том числе 809 — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в регионе выявили 578 носителей коронавируса, выздоровели 804 человека.