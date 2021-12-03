Пекин, 3 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Действия Китая в Тайваньском проливе и другие меры государственной политики не подрывают безопасность и процветание США и ЕС, заявил 3 декабря официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Чжао прокомментировал совместное заявление Брюсселя и Вашингтона о КНР, в котором говорилось о беспокойстве из-за действий Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Как сообщало ИА REGNUM, Китай, по мнению США и ЕС, таким образом подрывает мир и безопасность в регионе, что влияет «на безопасность и процветание» самих США и Евросоюза.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин не пользуется санкциями «из гегемонистских соображений», не оказывает давление на иностранные компании и не применяет к ним «юрисдикцию длинной руки», то есть не распространяет национальное законодательство вне своей территории.

Он добавил, что будущее торгово-экономического сотрудничества ЕС и США зависит от них самих, а увязывать с этими вопросами Китай не следует.

Читайте также: Действия Китая в Тайваньском проливе беспокоят США и Евросоюз