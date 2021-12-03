Париж, 3 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Министерство бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции объявило, что пандемия увеличивает дефицит бюджета, сообщает Le Parisien.

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Министерство объявляет о дефиците бюджета в размере 171,6 млрд евро по состоянию на 31 октября 2021 года против 159,9 млрд евро в 2020 году.

«Это увеличение в основном связано с государственными расходами на реагирование на кризис в области здравоохранения и поддержку экономики», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, количество ежедневных тестов на COVID-19, сделанных во Франции, в настоящее время превышает 600 000.