Минск, 3 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Западные страны потребовали от Белоруссии быть «демократическим перспективным как Украина», но Минск ответил, что этого никогда не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина . Цитирую: «демократическим перспективным развитым государством как Украина», — цитирует его издание «СБ.Беларусь сегодня». — На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии подвергается беспрецедентному давлению извне, поэтому необходимо проанализировать принимаемые ответные меры.

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