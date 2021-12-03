Петрозаводск, 3 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и неудовлетворительной уборки улиц. Об этом 3 декабря сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на заседании оперативного штаба по уборке снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

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По его словам, несмотря на то, что подготовка к зимнему сезону велась с лета — анализировались возможности ООО «ТехРент», количество техники и людей, просчитывалась возможность расторжения контракта — ожидания не оправдались, а опасения сбылись.

«Все разговоры о том, что мы надлежащим образом готовились, разбиваются об один железный аргумент — о кучу снега возле остановки, на тротуаре, у детского сада. Последние дни город фактически находится в режиме ЧС», — пояснил Любарский.

Он сообщил, что с 10:00 мск 3 декабря власти города официально вводят режим повышенной готовности, что позволит принимать неординарные меры, привлекать дополнительные источники финансирования, оперативно заключать краткосрочные контракты с исполнителями работ.

«Сейчас от нас требуются нетривиальные решения, аккумулирование всех сил и средств. Проводим переговоры с потенциальными субподрядчиками, которые могли бы выйти в помощь «ТехРенту». В частности, со следующей недели Кондопожское ДРСУ приступит к уборке городских территорий», — добавил глава Петрозаводска.