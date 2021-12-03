Сыктывкар, 3 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Жители Коми, имеющие высокий титр антител IgG к COVID-19 смогут получить отсрочку от вакцинации. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба.

Липецкаяобласть.рф Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Применить это решение можно будет только после того, как будут внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты и проработан механизм выдачи медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации лицам с высоким титром антител. Эту работу поручено провести минздраву республики», — говорится на сайте правительства Коми.

Информация о том, когда начнут действовать медицинские справки о наличии титра антител, пока не опубликована.

Как сообщало ИА REGNUM, ране в Коми продлили сроки обязательной ковид-вакцинации до 1 февраля 2022 года.