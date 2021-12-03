Ставрополь, 3 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае наблюдается положительная динамика снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю ежедневный показатель прироста уменьшился с 528 случаев в сутки 27 ноября до 460 случаев — 3 декабря. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Их подтвердил и губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Уже почти неделю держится тренд на снижение темпов заболеваемости. Но по-прежнему фиксируются летальные исходы. <…> Сдерживать распространение инфекции помогает иммунизация», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.

Всего в регионе за все время пандемии диагноз COVID-19 поставлен 114 252 жителям края. Из них сумели справиться с болезнью 86 454 человека. Не удалось спасти врачам 5316 жителей Ставрополья.