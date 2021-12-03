Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Несмотря на резкий тон на прошедших переговорах Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стокгольме и усиление военной активности на границе с Украиной, Ян Халленберг, эксперт по политике безопасности США, считает, что вооруженный конфликт между Россией и США маловероятен. Об этом он заявил 3 декабря в эфире шведского телеканал SVT.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«НАТО не ответит военной силой, и обе стороны это знают. Вот почему НАТО говорит на повышенных тонах — альянс пытается угрожать России, но санкциями, а не военной силой. Войны между США и Россией не будет, чего многие опасаются», — объяснил Халленберг.

Во время встречи в Стокгольме Лавров и Блинкен договорились продолжить диалог во избежание конфликта. Халленберг считает, что это не означает принципиального решения из-за принципиально разных взглядов стран на ситуацию:

«Соединенные Штаты считают, что каждая страна в Европе должна иметь возможность выбирать собственную политику безопасность, в то время как Россия считает, что страны, наиболее близкие к России, должны учитывать интересы российской политики безопасности».