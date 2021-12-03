Москва, , 12:48 — REGNUM Российский президент Владимир Путин — по-прежнему неформальный лидер для партии «Единая Россия». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 3 декабря журналистам.

Владимир Путин на съезде «Единой России» Kremlin.ru

«Конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии», — ответил Песков на реплику журналистов о том, что президент остаётся руководителем партии.

Песков также подтвердил, что происходит обмен информацией по кадровым перестановкам в «Единой России», и Путин знает о таких обсуждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Путин заявил, что правящая партия в целом показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, а это востребовано российским обществом.

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