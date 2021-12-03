Псков, 3 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Псковскую область для иммунизации населения от коронавируса поступило 5,9 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4,9 тыс. доз вакцины «КовиВак». Об этом 3 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

По его словам, с начала массовой вакцинации в области первым компонентом препаратов от коронавируса вакцинировано 248 317 человек, в том числе 1398 жителей привились 2 декабря. Завершили вакцинацию 234 232 псковичей, в том числе 1987 человек — за 2 декабря. Ревакцинировались 22 662 человека, из них 501 — за минувший день.

В настоящий момент в регионе использовано 83% поступившей ранее вакцины.