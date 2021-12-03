Москва, , 12:23 — REGNUM Если власти РФ продолжат бороться с инфляцией теми методами, которые ограничивают экономический рост, то граждан России ждут печальные и плачевные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что с ростом инфляции не следует бороться с помощью понижения налогов.

Инфляция Picserver.org

«Но министр финансов не хочет обсуждать вопросы снижения налоговой нагрузки в условиях профицита бюджета и явно уже чрезмерного ФНБ. У него профессиональная деформация, и это очень правильно, так как он должен стоять на страже государственной казны, и других более важных функций у него нет. И тут возникает вопрос, а почему мы не слышим министра экономического развития, так как высокий экономический рост нам нужен, как воздух, — сказал Ордов. — Высокий восстановительный рост 2021 года в размере 4,3% обещает смениться резким торможением в 2022 году до порядка 2%. Дефицит и ограничения производства всегда приводят к росту цен».

Как подчеркнул Ордов, инфляция — явление пагубное для экономики.

«Но при росте экономики остается надежда на то, что наши доходы могут расти быстрее инфляции, а вот в случае борьбы с инфляцией методами, ограничивающими экономический рост, последствия для граждан становятся печальными и плачевными», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что временное снижение налогов — это слабый способ повлиять на инфляцию.