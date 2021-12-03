Киев, 3 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Более 94 тыс. военнослужащих может задействовать Россия для «эскалации» ситуации вблизи украинской границы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря в Верховной раде.

President.gov.ua Алексей Резников

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По словам Резникова, суммарное количество войск на российской территории, а также на «временно оккупированных» территориях Донбасса оценивается в настоящий момент в 94,3 тыс. человек. Это войска, «которые могут быть задействованы в эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Украина и страны Запада заявляют о беспокойстве из-за якобы усиления Россией «агрессивных действий» вблизи украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что власти страны перемещают свои войска по своей территории и на своё усмотрение. Ни для кого угрозы в этом нет, как нет и повода для беспокойства.

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