Тюмень, 3 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 310 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 311 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 3 декабря подтвердили 81 812 случаев заражения коронавирусом, вылечились 63 648 тюменцев.