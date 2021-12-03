Вологда, 3 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались 17 человек с COVID-19, общее число жертв инфекции выросло до 2618.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, 2 декабря в регионе выявили 375 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии на Вологодчине зарегистрировано 91 244 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине в числе жертв ковида оказались пятеро детей.