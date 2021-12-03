Чебоксары, 3 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Чувашии чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 3 декабря, с начала пандемии в республике официально выявлено 43 407 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки инфицирование подтверждено у 147 жителей, что на два больше, чем было по итогам 1 декабря.

В то же время в Чувашии переболел ковидом 37 951 житель, из них за последние сутки вылечились 129 пациентов. Таким образом, доля выздоровевших составила 87,43%.

От осложнений, вызванных ковидом, в республике умерли ещё 17 жителей. Всего жертвами пандемии стали 3359 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 28 ноября среднереспубликанский уровень заболеваемости COVID-19 был превышен в Порецком (в 1,9 раза) и Янтиковском (в 1,5 раза) районах, в Алатыре и Шумерле (в 1,4 раза).