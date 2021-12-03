Минск, 3 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Экономика Белоруссии подвергается беспрецедентному давлению извне, поэтому необходимо проанализировать принимаемые ответные меры, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивная риторика сохраняется. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер», — цитирует его Sputnik.

Вместе с тем он добавил, что пока в Белоруссии сумели сохранить экономический рост, не допустив переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В список включены 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов персональных санкционных списков ЕС по Белоруссии возросло до 183 физических лиц и 26 организаций.