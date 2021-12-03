Оренбург, 3 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Оренбурге список торговых центров, где можно пройти без записи вакцинацию от коронавирусной инфекции, пополнят еще два торговых комплекса. Об это сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

ИА REGNUM Вакцинация

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С 4 декабря процедурные пункты откроют в ТРЦ «Север» и ТРК «Кит». Они будут работать ежедневно с 12:00 до 17:00 по местному времени (10:00 — 15:00 мск).

Ранее прививку от коронавирусной инфекции можно было сделать в мобильных пунктах, расположенных на территории четырех ТЦ: «Армада» «Армада-2», «Гулливер» и «Любимый».

Напомним, во время совещания в Оренбурге 2 декабря полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров сказал, что темпы вакцинации в Оренбургской области оценивается как средний. В свою очередь губернатор Денис Паслер сообщил, что уровень коллективного иммунитета достиг 81%.