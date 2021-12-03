Москва, 3 декабря 2021, 11:51 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с главой МВД Сербии Александром Вулиным развитие сотрудничества по безопасности. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моидом Юсуфом.
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