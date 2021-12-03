Москва, , 11:51 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с главой МВД Сербии Александром Вулиным развитие сотрудничества по безопасности. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Патрушев обсудил с Александром Вулиным дальнейшие перспективы российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моидом Юсуфом.

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