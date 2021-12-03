Сеул, 3 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. ООН исключила КНДР из своего глобального плана гуманитарной помощи на 2022 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Известно, что ООН исключает КНДР из своих планов помощи второй год подряд. Данная мера принята в связи с тем, что Пхеньян закрыл границы и ограничил передвижение внутри страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Несмотря на исключение, Управление по координации гуманитарных вопросов поставило КНДР в один ряд с Афганистаном и Мьянмой по проблемам отсутствия продовольственной безопасности, которая может усугубиться к концу года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также включила КНДР в число 44-х стран, нуждающихся в продовольственной помощи.