Оренбург, 3 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Центральный районный суд Оренбург поступила сразу несколько исков от горожан, которые требуют признать их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации незаконным. Об этом сообщает пресс-служа судебной инстанции.

Суд

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В частности, к рассмотрению принято заявление от работников Оренбургской областной филармонии. В числе требований также взыскание заработка за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Также иск подан от врача-психотерапевта областной психбольницы. В октябре 2021 года приказом истец была отстранена от работы «в связи с не предоставлением сведений о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции или сведений о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции через заключение врачебной комиссии или сведений о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад на период с 01.11.2021 г. и до момента ее прохождения».

Все исковые заявления приняты судом вынесено. Идет подготовка к судебному разбирательству.