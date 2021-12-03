Благовещенск, 3 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Приамурье продолжаются рейды с целью выявления нарушения антиковидных ограничений. За 2021 году были составлены 1322 протокола по факту пренебрежения противокоронавирусными мерами, за время действия QR-кодов — 35, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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С 18 октября, когда в организациях области был введён пропускной режим по QR-кодам, проверяющие выявили 70 нарушений, в том числе девять за неделю. Отступления от предписанных ограничений допускали компании Благовещенска, Благовещенского и Бурейского районов, рассказал начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Игорь Синякин. Одна из торговых точек в наказание закрыта на 15 суток, по другой проводится административное расследование: заведение общепита незаконно работало ночью.

В целом в ТЦ выявлено 16 запротоколироыванных нарушений, в автобусах — семь, в кафе, бара, ресторанах — восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 1 декабря вводятся ограничения на посещение студентами высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Те, кто не привился, будут учиться самостоятельно или дистанционно.