Тамбов, 3 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области 3 декабря подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 55 тыс. 283 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 972 пациента, в том числе 251 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 1451 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.