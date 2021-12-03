Барнаул, 3 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 3 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 050 204 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 7785 человек. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Из общего числа привитых 131 471 жителя региона получили первую прививку (всего — 2171 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 871 565 человек (+9138 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 47 168 ревакцинированных (+818 за сутки).

Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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