Грозный, 3 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки восемь человек скончались от осложнений после заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель за последние полтора месяца, начиная с 24 октября, сообщили 3 декабря в федеральном оперативном штабе.

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В течение последних двух недель в Чечне наблюдается ежедневное снижение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедший день были подтверждены тесты на опасную инфекцию у 78 человек. За этот же день выздоровели и сняты с наблюдения 86 жителей региона.

Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло в Чечне 28 831 человека, из них сумели справиться с болезнью 26 888 человек. Не удалось спасти врачам 843 пациента.