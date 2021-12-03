Барнаул, 3 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 3 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7268 человек, причём 30 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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Прирост выявленных зараженных составил 519 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 105 613 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 76 602 человека (+519 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 642 (-21 за сутки), из них 257 подключены к аппаратам ИВЛ (-17 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 735 человек, +98 за сутки) и ОРВИ (74 194 человека, +412 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 46 (всего 3720).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9596 (-1050 за минувшие сутки).

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