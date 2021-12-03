Майминский район, Алтай, 3 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 24 477. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 34 новых носителя.

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где диагноз подтвердился у 11 местных жителей. Коронавирус также выявили у жителей Горно-Алтайска, Усть-Коксинского, Чемальского, Шебалинского и других районов.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 22 120 человек, в том числе 57 за последние сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 509, в том числе 461 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.