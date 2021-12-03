Владимир, 3 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области 3 декабря подтверждено 309 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 73 тыс. 384 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 55 тыс. 891 пациент, в том числе 223 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2625 человек. За последние сутки подтверждено 24 новых летальных случая.