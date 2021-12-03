Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1749. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1734 — на 15 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 3 декабря подтвердили 90 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 084 человека.